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Светлана Лобода примерила свадебное платье

Сегодня 38-летняя Светлана Лобода презентовала новую песню под названием moLOko и клип на нее. Режиссером музыкального видео выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев, активно работающий со звездами российского шоу-бизнеса. Над клипом также работал широко известный на территории Украины и России певец и хореограф Monatik.

Четырехминутное видео раскрывает драматические истории сразу нескольких семей, а сама Светлана будто наблюдает за всем происходящим со стороны. Главный посыл видео состоит в том, что даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда помогут родные и близкие люди.

Но среди океана слез
Всегда был маяк —
Такой родной голос мамин.
Набор простых, но нужных фраз.
Она говорила: «Хватит,
Грустить сегодня некстати.
Надень красиво платье
Цвета «молоко».
Ты можешь быть счастливой,
И будешь обязательно.
Главное — не утратить в глазах огонь»,

— поет Лобода в новой песне.

Светлана Лобода в клипе на песню moLOko 

Светлана Лобода в клипе на песню moLOko

Кадр из клипа Светланы Лободы на песню moLOko 

Кадр из клипа Светланы Лободы на песню moLOko

Кадр из клипа Светланы Лободы на песню moLOko 

О смысле песни и клипа Светлана Лобода сегодня рассказала и в инстаграме:

Мы живем в сложное время, и сегодня всем нам, как никогда прежде, нужны любовь и поддержка семьи. Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас! Эта песня о пути к счастью, которое порой кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты обращен к свету (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Лобода.

Кадр из клипа Светланы Лободы на песню moLOko 

Кадр из клипа Светланы Лободы на песню moLOko 

Кадр из клипа Светланы Лободы на песню moLOko 

Кадр из клипа Светланы Лободы на песню moLOko 

В конце ролика поклонников артистки ждал сюрприз. На финальных кадрах Светлана Лобода предстает в свадебном платье и фате.

Некоторые, впрочем, нашли в новой песне артистки плагиат. Так, одним она показалась похожей на хит группы Santana под названием Maria Maria, а другим — на песню Рианны Wild Thoughts.

18 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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