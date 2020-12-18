Светлана Лобода примерила свадебное платье

Сегодня 38-летняя Светлана Лобода презентовала новую песню под названием moLOko и клип на нее. Режиссером музыкального видео выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев, активно работающий со звездами российского шоу-бизнеса. Над клипом также работал широко известный на территории Украины и России певец и хореограф Monatik.
Четырехминутное видео раскрывает драматические истории сразу нескольких семей, а сама Светлана будто наблюдает за всем происходящим со стороны. Главный посыл видео состоит в том, что даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда помогут родные и близкие люди.
Но среди океана слез
Всегда был маяк —
Такой родной голос мамин.
Набор простых, но нужных фраз.
Она говорила: «Хватит,
Грустить сегодня некстати.
Надень красиво платье
Цвета «молоко».
Ты можешь быть счастливой,
И будешь обязательно.
Главное — не утратить в глазах огонь»,
— поет Лобода в новой песне.
Светлана Лобода в клипе на песню moLOko
Кадр из клипа Светланы Лободы на песню moLOko
О смысле песни и клипа Светлана Лобода сегодня рассказала и в инстаграме:
Мы живем в сложное время, и сегодня всем нам, как никогда прежде, нужны любовь и поддержка семьи. Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас! Эта песня о пути к счастью, которое порой кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты обращен к свету (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),
— написала Лобода.
В конце ролика поклонников артистки ждал сюрприз. На финальных кадрах Светлана Лобода предстает в свадебном платье и фате.
Некоторые, впрочем, нашли в новой песне артистки плагиат. Так, одним она показалась похожей на хит группы Santana под названием Maria Maria, а другим — на песню Рианны Wild Thoughts.
Leave a Reply