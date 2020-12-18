Светлана Лобода примерила свадебное платье

Сегодня 38-летняя Светлана Лобода презентовала новую песню под названием moLOko и клип на нее. Режиссером музыкального видео выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев, активно работающий со звездами российского шоу-бизнеса. Над клипом также работал широко известный на территории Украины и России певец и хореограф Monatik.

Четырехминутное видео раскрывает драматические истории сразу нескольких семей, а сама Светлана будто наблюдает за всем происходящим со стороны. Главный посыл видео состоит в том, что даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда помогут родные и близкие люди.

Но среди океана слез

Всегда был маяк —

Такой родной голос мамин.

Набор простых, но нужных фраз.

Она говорила: «Хватит,

Грустить сегодня некстати.

Надень красиво платье

Цвета «молоко».

Ты можешь быть счастливой,

И будешь обязательно.

Главное — не утратить в глазах огонь»,

— поет Лобода в новой песне.

Светлана Лобода в клипе на песню moLOko

Кадр из клипа Светланы Лободы на песню moLOko

О смысле песни и клипа Светлана Лобода сегодня рассказала и в инстаграме:

Мы живем в сложное время, и сегодня всем нам, как никогда прежде, нужны любовь и поддержка семьи. Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас! Эта песня о пути к счастью, которое порой кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты обращен к свету (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Лобода.

В конце ролика поклонников артистки ждал сюрприз. На финальных кадрах Светлана Лобода предстает в свадебном платье и фате.

Некоторые, впрочем, нашли в новой песне артистки плагиат. Так, одним она показалась похожей на хит группы Santana под названием Maria Maria, а другим — на песню Рианны Wild Thoughts.