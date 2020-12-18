Срыв поставок PlayStation 5 в Украину: покупатели возмущены, поставщики разводят руками

Sony, представившая в Украине новую консоль еще в сентябре, анонсировала старт ее продаж на 19 ноября. Однако в этот день приставку не получил ни один человек в стране, даже те, кто сделал полную предоплату.

Хроника событий

Предзаказ на PlayStation 5 стартовал в Украине примерно месяц назад. Практически все магазины решили не просто «считать заявки», а сразу принимать полную предоплату за консоль. Это не остановило фанов приставки. По данным сайта Promocodius, спрос на промокоды, гарантирующие скидку на электронику в украинских магазинах, существенно возрос за последний месяц даже несмотря на то, что цена новинки оказалась самой низкой в Европе. За стандартную версию нужно было отдать 12999 грн., а за продвинутую, с дисководом – 15999 грн.

Неудивительно, что стоимость PlayStation 5 стала расти, поднявшись сразу на тысячу гривен буквально спустя несколько дней после старта предварительной продажи. Многие магазины предлагали клиентам бонусы за покупку, другие преимущества. Например, коды от Эльдорадо и сейчас дают возможность купить в магазине технику с существенной скидкой. Спрос продолжал расти и большинство магазинов ограничило предзаказ на PlayStation 5.

Развязка в день «Х»

19 ноября большинство покупателей даже не получили уведомлений о том, что консоль не будет доставлена им в срок. Только около полудня фаны «плойки» стали получать СМС-сообщения о том, что поставки PlayStation 5 задерживаются. Чуть позже представители некоторых магазинов признались, что на их склады приставка вообще еще не попала.

Нарастающее волнение и гнев покупателей подогрела неуместная фраза в Фейсбуке авторства СММщика PS Ukraine, гласившая «будущее игр уже здесь». Социальная сеть взорвалась сотнями сообщений разочарованных любителей консоли, которые планировали в ближайшие выходные плотно «засесть» за тестирование новинки.

К концу дня стало известно, что поставка PlayStation 5 ожидается только 23 ноября, т. е. в понедельник. На этот раз логистика Sony не подкачала: уже к полудню означенного дня в сети стали появляться фотографии счастливых обладателей новой консоли. Спустя неделю скандал практически утих, однако неутешительные выводы о сервисе как компаний мирового уровня, так и украинского ритейла напрашиваются сами собой. Многие покупатели, пострадавшие в результате провального старта PS 5 в Украине, признаются, что больше не решатся делать предзаказы дорогих новинок с полной предоплатой.