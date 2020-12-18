Создан металлизированный материал, который может самостоятельно восстанавливать форму

Представьте себе, если бы у вас было металлическое устройство, которое можно транспортировать в сжатом состоянии маленького шарика, а затем просто охладить и «привести» его в полезную форму. Это вскоре может стать возможным, благодаря недавно разработанной решетке из жидкого металла.



Под руководством профессора Пу Чжана группа ученых из Нью-Йоркского университета вела работу с 3D-печатью решетчатых структур из существующего металла, известного как сплав Филда. Он состоит из смеси висмута, индия и олова и плавится при нагревании всего до 62 °C, а затем вновь затвердевает при охлаждении.

Используя сочетание вакуумного литья и метода, известного как конформное покрытие, эти решетки из сплава впоследствии были покрыты слоем резины. Пока температура окружающей среды оставалась ниже 62 °C, полученные конструкции оставались жесткими.

Однако при нагревании сплав расплавлялся, но все еще находился внутри резиновой оболочки. В этой податливой форме предмет может быть деформирован для более удобной транспортировки. А затем, он снова приобретет необходимую твердую форму. Точно так же, как резиновая игрушка возвращается в свою первоначальную конфигурацию после того, как ее раздавили, резиновые оболочки решеток также могут вернуться к своей первоначальной форме, вытягивая жидкий металл на место вместе с ними.

Такая решетка может быть использована, как шасси для космических аппаратов, которые могут поглощать энергию столкновения, деформируясь, а затем возвращаться к своей первоначальной форме после нагрева и охлаждения.