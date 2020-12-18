Риз Уизерспун украсила пряничный домик

Американская актриса Риз Уизерспун продолжает делиться праздничными фотографиями. В своем доме она уже создала новогоднюю атмосферу. Теперь знаменитость показала, как собственноручно украсила пряничный дом.

Звезды уже начали активную подготовку к зимним праздникам. В частности, на личной странице в инстаграме яркими фотографиями делится голливудская актриса Риз Уизерспун.

Риз обожает Рождество. Она пытается создать дома новогоднюю атмосферу, добавить уюта и тепла. Недавно красавица показала, как позировала на красиво задекорированной веранде В новогодних свитерах: Риз Уизерспун умилила сеть фото с дочкой вместе с дочкой, также поделилась милым кадром домашнего любимца, которого сфотографировала возле елки. А теперь актриса решила показать, какой дом из пряников украсила с семьей.

Знаменитость сделала яркий снимок на кухне собственного загородного дома. Она предстала перед камерой в белом свитере с новогодним принтом и черных брюках. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах. Дополнила образ браслетами и серьгами-кольцами. Звезда искренне улыбалась и наслаждалась моментом.

На столе у Уизерступн стоит невероятно красивый пряничный дом, который знаменитость украшала белой глазурью и цветными конфетами.

Одним из моих любимых дел в это время года является украшение пряничных домиков со своими детьми. Хотя, мы по большей части просто едим конфеты. Какие ваши любимые семейные традиции?– написала в заметке Риз.