Рики Мартин со своим мужем показал младшего сына

В прошлом году Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф снова стали родителями — на свет появился их сын Ренн, которого им родила суррогатная мать. Больше чем за год с момента рождения малыша певец показал его публике всего пару раз. Вчера 48-летний Мартин порадовал поклонников новым снимком сына.

Сын Рики Мартина и Джвана Йосефа Ренн

В браке с художником Джваном Йосефом, отношения с которым Мартин официально зарегистрировал почти два года назад, певец воспитывает четверых детей. У них есть общая дочь Люсия, которая скоро отметит свое двухлетие, а также 12-летние сыновья Рики Маттео и Валентино. Всех детей родили суррогатные матери.

Рики Мартин с дочерью Люсией

Недавно певец рассказал, что воспитание подростков — это уже настоящий челлендж.

У них уже переходный возраст, и это становится пугающим. Вдобавок ко всему мы имеем дело с локдауном. И приходится слышать что-то вроде: «Это моя комната! Уходи отсюда!»

— рассказал он про старших сыновей.

Однако он отметил, что его дети замечательные, и намекнул, что не против пополнения в семье.

Эти двое действительно классные ребята. Они хорошо учатся в школе, и у них есть красивые младшие сестра и брат. Я очень горжусь ими, и мне очень повезло, что у меня есть такая семья.

Некоторые люди думают, что я сумасшедший, но мне нравится большая семья, и у меня есть пара эмбрионов, которые ждут меня. Это все, что я могу сказать. Джван сейчас сходит с ума, но все в порядке,

— признавался он в интервью изданию ET.

Джван Йосеф и Рики Мартин с детьми