Режиссер фильма «Милый мальчик» Альма Харель поддержала певицу FKA Twigs, обвинившую Шайю Лабафа в насилии

Несколько дней назад 32-летняя певица Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA Twigs, подала в суд на 34-летнего актера Шайю Лабафа, обвинив его в физическом и эмоциональном насилии (у пары был роман два года назад). Поддержку звезде уже выразила австралийская певица Sia, которая рассказала о своем опыте взаимоотношений с актером. А вчера на ее сторону встала и Альма Харель, режиссер фильма «Милый мальчик», в котором снялись и Лабаф, и Барнетт.

Она выразила свою солидарность с Талией и отметила ее смелость и стойкость.

Я уважаю храбрость и стойкость FKA Twigs. То, что она пережила, потрясло меня. Шлю любовь ей, Кэролин Фо и всем жертвам домашнего насилия, а также тем, кто пытается его остановить. Как и многим коллегам и поклонникам Шайи, которые боролись с его проявлениями абьюза, ставшего следствием детской травмы и психических заболеваний, мне мучительно больно осознавать свои прошлые вложения в его выздоровление. Сегодня я хочу заявить, что ничто из вышеперечисленного не должно оправдывать насилие в семье,

— отметила она.

Шайа Лабаф и Альма Харель

Сценарий для фильма «Милый мальчик» написал сам актер. Работу он вел из реабилитационного центра, где находился по решению суда, а в основу картины легла история из его собственной жизни. Главный герой картины — молодой актер, который страдает от алкозависимости и попадает на лечение в клинику. Причиной зависимости, как выясняется, стали его болезненные отношения с отцом, который применял к нему насилие, когда Шайа был еще ребенком.

Шайа Лабаф в фильме «Милый мальчик»

Напомним, что FKA Twigs рассказала шокирующие подробности отношений с актером. Она заявила, что он всегда держал заряженный пистолет у кровати, запирал ее в комнате во время ссоры, заставлял спать обнаженный, а также намеренно заразил ее венерическим заболеванием. Певица подала на Лабафа в суд. Его официальные представители по-прежнему ситуацию так и не прокомментировали.