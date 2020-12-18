Раскрыт огромный бюджет новых частей фильма «Аватар»

Поклонники научно-фантастического фильма «Аватар» застыли в ожидании новой части, выход которой запланирован на декабрь 2021 года. А СМИ тем временем выяснили, сколько создатели потратят на продолжение киноленты. Об этом сообщает издание Deadline.

Знаменитый кинорежиссер Джеймс Кэмерон, который работает над «Аватаром», собирается выпустить еще четыре части кинокартины с перерывом в два года. Бюджет каждой из частей будет составлять около 250 млн долларов, что по меркам Голливуда весьма скромная сумма. На производство всей серии «Аватара» создатели планируют потратить около миллиарда долларов.

Известно, что режиссер активно работает над второй частью киноленты, премьера которой запланирована на декабрь следующего года. И даже несмотря на временный перерыв из-за коронавируса, продолжение «Аватара» должно выйти в срок.

Напомним, что первая часть фильма вышла на экраны в 2009 году и произвела фурор. При бюджете в 237 млн долларов она заработала почти 3 млрд.