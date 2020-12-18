Названы основные тренды-2021 в поведении компаний

На фоне изменений в экономике и обществе из-за пандемии коронавирусной инфекции человечество запустило волну инноваций, которые станут основой бизнеса на ближайшее десятилетие. Об этом говорится в ежегодном исследовании технологических трендов Fjord Trends 2021 от компании Accenture, которая специализируется на консультациях в сфере стратегического планирования.

Эксперты полагают, что основными трендами 2021 года станут новые правила дресс-кода и эмпатия. При этом бизнесу советуют улучшать дизайн сайтов и пересматривать правила для сотрудников, сообщает РБК.

Как указывается в исследовании, пандемия обнаружила целый комплекс совершенно новых проблем для бизнеса: как вести операционную деятельность, общаться с клиентами и оправдывать постоянно меняющиеся ожидания потребителей, параллельно борясь за выживание в условиях нестабильной экономики.

«Интерес компаний сместился в сторону цифровых каналов взаимодействия с потребителем. Актуализировались задачи, связанные с онлайн-маркетингом и каналами продаж, усилились требования к логистике и ИТ-инфраструктуре компаний», — констатирует руководитель практики Accenture Interactive (подразделение Accenture) в России Дмитрий Хохлов. На его взгляд, этот тренд особенно актуален для РФ и отечественного бизнеса.

В Accenture, в частности, ожидают появления множества новых моделей взаимоотношений между сотрудниками и работодателями. Речь идет, в частности, о географически распределенных командах, а также сообществах индивидуальных предпринимателей или самозанятых, работающих над одной задачей или проектом, уточнил Хохлов.