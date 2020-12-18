Максимальный успех — каких высот достиг культурист весом 14 кг

Адитья Дев — был самым маленьким культуристом в мире. Он родился в Индии в городке Пхагвара в 1988 году. С самого рождения родители понимали, что их ребенок меньше остальных. На момент рождения, Дев был ростом менее полуметра и к своей зрелости достиг роста в 84 см.

Самый маленький культурист в мире



Несмотря на небольшой рост, Адитья Дев по кличке «Ромео» имел пропорциональное тело, был хорошо сложен. В подростковом возрасте он решил накачать мышцы и стать профессиональным культуристом. Дев посвящал большую часть свободного времени тренировкам. Он посещал спортзал, а его тренером и наставником стал Ранджит Палом, который проработал с мужчиной на протяжении всей карьеры. Упорство и настойчивость Адитьи Дева, получившего врожденную карликовость, дало результаты. В 2006 году запись о нем появилась в Книге рекордов Гиннесса. Рекорд звучал следующим образом: «Самый маленький культурист в мире».





Адитья Дев — бодибилдер весом 14 кг не уступал по навыкам остальным культуристам

Адитья Дев получил свое свидетельство неслучайно. Он сумел преобразить свое тело, поставил несколько мировых рекордов по подъему тяжестей, пропорционально своему небольшому весу. Ромео выжимал плечами гантели весом до 2 кг. Это при том, что его собственный вес не превышал 14 кг. Во время соревнований он активно занимался и худел, в межсезонье мог позволить себе набрать лишние 200 грамм.

Все таланты бодибилдера

Дев стремился к славе, поэтому освоил несколько профессий — танцора, актера и бодибилдера. Ему удавалось получать роли, быть частью танцевальных трупп, участвовать в соревнованиях по культуризму, в том числе благодаря своей особенности. Хотя сам молодой человек не признавал, что он другой. Он воспринимал себя таким же, как все. До 2008 года мужчину знали жители Индии, он был местным героем. В 2008 году сообщение о нем появились в британской прессе, Адитья Дев стал известен на весь мир.



В спортзале

Мужчина мечтал о путешествиях, но напряженный график выступлений перед индийской публикой и участие в соревнованиях, не позволили ему исполнить мечту. Дев хотел поехать в Лондон, чтобы встретиться со своим кумиром — певцом Jazzy B, но даже этой мечте не суждено было осуществиться, потому что в возрасте 20 лет, в 2008 году, ему диагностировали аневризмы.

Спортивное тело не является индикатором здоровья

Если не лечить подобное состояние, то при разрушении стенок сосудов, человек может погибнуть. Аневризмы и врожденная болезнь определили общую симптоматику синдрома MOPD II, который влияет на общее состояние организма и рост.

Несмотря на то что Адитья Дев знал, что у него в голове уже два аневризма. Он не приступал к их лечению и продолжал тренироваться. Через три года после обнаружения сосуд разорвался. Мужчина умер в 2012 году, не дожив полтора месяца до 24-летия.

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