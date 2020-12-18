Трамп решил ввести санкции против 80 китайских компаний Что посмотреть — Кинопремьеры этой недели » Ларс Миккельсен может стать киновоплощением адмирала Трауна в «Звездных Войнах» Студия Lucasfilm ведет переговоры с актером Ларсом Миккельсеном (сериалы «Ведьмак», «Шерлок») — старшим братом актёра Мадса Миккельсена, по поводу его возможного появления в сериале «Мандалорец» (The Mandalorian). Об этом сообщают источники портала Small Screen. В конце мая 2020 блогер Даниэль Рихтман сообщил, что студия начала поиски актера на роль имперского гранд-адмирала Трауна. Гениальный чисс на службе Империи Митт’рау’нуруодо был придуман писателем Тимоти Заном, впервые персонаж появился в вышедшей в 1991 году книге «Наследник Империи», положившей начало «Трилогии Трауна». Чисс стал одним из основных злодеев в мультсериале «Повстанцы» (и его озвучивал как раз ЛарсМиккельсен), а Зану позволили написать несколько новых книг про своего любимого персонажа.

В середине второго сезона «Мандалорца» стало понятно, что появление Трауна попросту неизбежно. В эпизоде «Джедай» Асока Тано прямо спрашивает у магистрата города Калодан Морган Элсбет, где находится ее наставник — Траун. По данным инсайдеров, Lucasfilm заинтересована в том, чтобы именно Миккельсен сыграл гранд-адмирала. Такой же логикой студия руководствовалась, когда утверждала на роль Бо-Катан Крайз актрису Кэти Сакхофф, озвучившую персонажа в «Повстанцах» и «Войнах клонов». Согласно предварительному плану, Ларс Миккельсен дебютирует в третьем сезоне «Мандалорца», после чего он появится в другом проекте для Disney+ во вселенной «Звездных войн». Учитывая последние анонсы, можно сделать вывод, что речь идет о спин-оффе «Асока».

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