Крематорий в Ростове перестал справляться с количеством умерших

В Ростове-на-Дону на фоне пандемии резко выросла нагрузка на крематорий.

Как пишет 161.ru, сейчас ежемесячно сжигают около 450 тел, а год назад месячная норма была 170 тел.

По словам руководителя «Городского похоронного бюро» Андрея Лаухина, из-за повышенной смертности от коронавируса в крематорий выстроилась очередь на две недели вперед. Родственникам приходится неофициально платить «за срочность» 20 тыс. рублей.

Специалисты предложили организовать работу в крематории в несколько смен, чтобы решить проблему.