«  
  »

Крематорий в Ростове перестал справляться с количеством умерших

В Ростове-на-Дону на фоне пандемии резко выросла нагрузка на крематорий.

Как пишет 161.ru, сейчас ежемесячно сжигают около 450 тел, а год назад месячная норма была 170 тел.

По словам руководителя «Городского похоронного бюро» Андрея Лаухина, из-за повышенной смертности от коронавируса в крематорий выстроилась очередь на две недели вперед. Родственникам приходится неофициально платить «за срочность» 20 тыс. рублей.

Специалисты предложили организовать работу в крематории в несколько смен, чтобы решить проблему.

18 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  