К Земле летят два опасных астероида

К Земле мчатся два астероида диаметрами 26-52 метров и 5-12 метров. Они максимально сблизится с «голубой планетой» 18 декабря, предупредило национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отмечается, что более крупный астероид пройдет от Земли на расстоянии 6,97 миллиона километров со скоростью около 7,65 километра в секунду, а меньший астероид — на расстоянии 791 тысячи километров.

Согласно экспертам, космический объект считается опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы и его диаметр превышает 100-150 метров.