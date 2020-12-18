«Иранская Анджелина Джоли» вышла на свободу после приговора к 10 годам тюрьмы

Приговоренная к десяти годам тюрьмы интернет-звезда Фатима Хишванд (Fatemeh Khishvand), которую окрестили «иранской Анджелиной Джоли», вышла на свободу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девушка вышла из тюрьмы спустя всего несколько дней после суда, на котором был вынесен обвинительный приговор. Иранская журналистка Масих Алинеджад (Masih Alinejad) связала ее освобождение с возмущением, которое вызвал приговор у общественности.

Фатима Хишванд успела дать интервью государственному телеканалу Rokna. «Уверена, что теперь даже ставить Instagram на телефон не буду, не говоря о том, чтобы заводить там страницу», — заявила она.

Хишванд, более известная под псевдонимом Сахар Табар, прославилась после публикации фотографий, на которых она напоминала одновременно Анджелину Джоли и зомби. Позднее девушка призналась, что создала этот образ при помощи макияжа и Photoshop, и продемонстрировала свое настоящее лицо.