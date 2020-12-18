Холли Берри ответила на интимные вопросы

Холли Берри против отношений с бывшими своих подруг.

Американская киноактриса Холли Берри поделилась откровенными подробностями своей нынешней личной жизни. 54-летняя обладательница премии «Оскар» разоткровенничалась в Instagram своей лучшей подруги, стилиста Линдси Флорес. В рамках онлайн-проекта #BadAndBooshy девушки задали подписчикам вопрос: можно ли встречаться с бывшими своих подруг, а также предложили зрителям канала задавать больше вопросов.

Сама Холли на этот животрепещущий вопрос ответила четкое и твердое «нет». «Никогда, никогда никогда. Я бы просто не смогла, черт возьми! Ответ «нет», — категорично заявила актриса. Большинство подписчиков поддержали Холли в этом выборе и выдали веселым подружкам массу комплиментов. «На земле более 7 млрд человек. Какой смысл мне встречаться с бывшими моих подруг?», «Обожаю вас, девчонки, и поддерживаю — я бы никогда не стала!», «Восхищаюсь вашей дружбой», «Встречам с бывшими подруг жесткое «НЕТ»!».

Позже девушки за бокалом разговорились о плюсах и минусах женской дружбы, предоставив подписчикам возможность насладиться их громким смехом, ироничными высказываниями и безудержным весельем. Берри и Флорес дружат вот уже более двух десятков лет. Линдси является креативным директором и личным стилистом актрисы.