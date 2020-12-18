Евросоюз единогласно продлил экономические санкции против России

Совет ЕС в четверг принял решение продлить экономические санкции, введенные против России в 2014 году в связи с дестабилизацией ситуации на Украине.Санкционный пакет против госбанков и госкомпаний, также включающий ограничения на поставки технологий, останется в силе как минимум до 31 июля 2021 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

В ходе саммита 10-11 декабря лидеры Евросоюза пришли к выводу, что Россия «не выполняет полностью» Минские соглашения, отмечает совет.

Подписанные в 2015 году договоренности, напомним, требуют передать Киеву контроль за границей в районе Донбасса и де-факто отказаться от снабжения не признанных ДНР и ЛНР.

Экономические санкции ЕС были введены в августе 2014 года и стали ответом на удар по малайзийскому Boeing над Донбассом.

Они запрещают государственным банкам и госкорпорациям привлекать на европейском рынке кредиты на срок более 14 дней.

Кроме того, запрещены поставки в Россию продукции для оборонной промышленности, товаров двойного назначения, а также технологий для энергосектора, включая оборудование для разведки и добычи нефти.

Россия, напомним, ответила на санкции ЕС продовольственным эмбарго, запретив поставки мяса, овощей, фруктов, сыров и другой продукции.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций на весь 2021 год.