«Это поражение WADA»: в США осудили смягчение санкций против спортсменов из РФ

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить срок отстранения России от международных соревнований с четырех лет до двух — это поражение для WADA и всех «чистых спортсменов». Об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт, сообщается на сайте организации.

«Россия поддерживает использование допинга на государственном уровне уже почти десять лет», — добавил Тайгерт. По его словам, РФ вновь избежала того наказания, которого заслуживает. «В результате мы получаем разрушительный удар по чистым атлетам, целостности спорта и законам», — подчеркнул Тайгерт.

Глава WADA Витольд Банька тоже выразил недовольство в связи со смягчением санкций против России. «Мы разочарованы, что CAS не утвердил четырехлетний срок действия санкций», — заявил он.

Напомним, согласно решению CAS, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Ранее WADA отстраняла спортсменов из РФ на 4 года.