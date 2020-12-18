Дольф Лундгрен женился на молодой возлюбленной (фото)

Как сообщает издание Page Six, 63-летний актер Дольф Лундгрен женился на своей 24-летней возлюбленной Эмме Крокдал. На днях актера сфотографировали в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен

Эмма и Дольф обручились летом этого года. Предложение возлюбленной Лундгрен сделал спустя полгода после начала отношений.

Эмма Крокдал — фитнес-инструктор. Она была личным тренером Дольфа. Видимо, страсть к спорту и совместная работа их и сблизили. Впервые как пара они появились вместе на кинофестивале Cana Dorada Film & Music Festival в Доминиканской Республике в январе этого года.

Брак для актера уже не первый. От бывшей жены, дизайнера ювелирных украшений Аннет Квиберг, у него есть две дочери: 24-летняя Ида, которая является ровесницей Эммы, и 19-летняя Грета. С экс-супругой Лундгрен развелся в 2011 году (а поженились они в 1994 году). После этого серьезных отношений до знакомства с Эммой у него не было.

Новости о свадьбе Эмма и Дольф подтверждать не спешат. Похоже, пара придерживается принципа, что счастье любит тишину, и пока не готова делиться им с посторонними.