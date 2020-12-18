Британский анимационный фильм «Гол» вышел в украинский прокат

17 декабря, накануне Дня святого Николая, на экраны украинских кинотеатров вышла stop-motion анимация «Гол» из конкурсной программы «Чилдрен Кинофеста».

Фильм британского режиссера Тревора Харди рассказывает о маленьком кроте Манго, который вот-вот должен выйти на работу шахтером в рудник своего отца. Но Манго не очень хочется работать в шахте: он мечтает стать профессиональным футболистом и сыграть на Кубке дикой природы по футболу.

В Украине лента была впервые показана в рамках конкурсной программы международного фестиваля искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест». Этот анимационный фильм – мотивирующая история о настойчивости на пути к мечтам, на первый взгляд недостижимым.

Фильм вышел в украинский прокат 17 декабря.