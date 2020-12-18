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Байден выдвинул коренную американку на пост главы МВД

Деб Хааланд

Избранный президент США от Демократической партии Джо Байден выдвинул коренную американку Деб Хааланд на пост главы министерства внутренних дел США. Об этом сообщает газета The New York Times.

Если ее кандидатуру на пост главы МВД утвердит Сенат, то 60-летняя Хааланд станет первой в истории США представительницей коренного населения, получившей должность министра. На новом посту она будет заниматься вопросами землепользования и примет участие в осуществлении предложенной Байденом политики в области изменения климата.

Политик заявила, что для неё будет большой честью помочь команде Байдена «восстановить отношения между правительством и племенами, которые были подорваны администрацией Трампа». Хааланд является представительницей индейского племени лагуна пуэбло, проживающего неподалеку от города Альбукерке в штате Нью-Мексико.

18 декабря, 2020 | Category: Новости, США
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