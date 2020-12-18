Байден объявил о составе своей команды по борьбе с климатическими изменениями

Избранный президент Джо Байден в четверг вечером назвал имена ключевых членов своей команды, которая будет бороться с негативными явлениями, вызванными изменениями климата. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном переходной командой Джо Байдена и Камалы Харрис.

Байден номинировал конгрессвумен Деб Хааланд на пост министра внутренних дел, экс-губернатора штата Мичиган Дженнифер Гранхолм на пост министра энергетики, а также назвал имена будущих руководителей Агентства по охране окружающей среды, Совета по качеству окружающей среды и советников Белого дома по вопросам климатических изменений.

В заявлении говорится, что эта команда сумеет «превратить климатический кризис в беспрецедентную возможность для создания миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест по всей стране; обеспечить нашу экономику экологически чистой энергией и… сделать ее более сильной и устойчивой».

«Эта блестящая, опытная, новаторская команда будет готова с первого дня противостоять угрозе климатических изменений с помощью единой национальной стратегии, основанной на научных данных и справедливости», — заявил Байден.

Конгрессвумен Деб Хааланд, которая сейчас представляет в нижней палате Конгресса штат Нью-Мексико, занимая пост заместителя председателя Комитета по природным ресурсам, в случае ее назначения Сенатом станет первым в американской истории министром индейского происхождения.

Дженнифер Гранхолм, которая дважды избиралась на пост губернатора штата Мичиган, выдвинута на пост министра энергетики. В заявлении переходной команды Байдена и Харрис говорится, что Гранхолм занималась созданием рабочих мест в сфере экологически чистой энергетики и сыграла важную роль в спасении автомобильной промышленности США, сохранив один миллион рабочих мест в Мичигане.

Майкл Реган, глава Департамента по контролю за состоянием окружающей среды в штате Северная Каролина, номинирован на пост руководителя Агентства по охране окружающей среды. Реган работал в этом федеральном ведомстве при демократических и республиканских администрациях, и способен объединить представителей государственного, частного и некоммерческого секторов для решения экологических и климатических проблем, говорится в пресс-релизе.

Юрист Брэнда Мэллори выдвинута на должность председателя Совета по качеству окружающей среды. Бывший главный юрисконсульт компании CEQ и нынешний директор по регуляторной политике Южного центра экологического права, Мэллори обладает огромным опытом в сфере защиты окружающей среды. В случае ее утверждения, она станет первой афроамериканкой, назначенной на пост главы совета, созданного более полувека назад.

Джина Маккарти, возглавлявшая Агентство по охране окружающей среды в администрации Барака Обамы, станет национальным советником Белого дома по климатическим вопросам. Подобная должность появится впервые в истории США. Она возглавит Управление внутренней климатической политики Белого дома.

Байден номинировал эксперта по климату Али Заиди на должность заместителя Джины Маккарти. Заиди в свое время помогал администрации Обамы и Байдена в разработке и реализации плана действий по сохранению климата и участвовал со стороны США в переговорах о Парижском климатическом соглашении. Заиди иммигрировал в США из Пакистана и вырос в так называемом «ржавом поясе» (старом индустриальном регионе страны) недалеко от города Эри в штате Пенсильвания.

http://ru-mir.net/2020/12/18/bayden-obyavil-o-sostave-svoey-komandyi-po-borbe-s-klimaticheskimi-izmeneniyami/