Азербайджан закрывает границу с Россией

Из-за пандемии власти Азербайджана приняли решение закрыть сухопутную границу с Россией до марта следующего года. Как сообщили в посольстве республики в Москве, рост заражений коронавирусом фиксируется в обеих странах.

Решение также обусловлено введением внутри Азербайджана строгих карантинных мер.

«Сухопутная государственная граница между РФ (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — указано в сообщении.

По последним данным, в России зараженных коронавирусом уже более 2,7 млн, умерли почти 50 тыс. человек. В Азербайджане число инфицированных достигло 195,4 тыс., скончались более 2,1 тыс. человек.