Амаль Клуни поблагодарила своего мужа Джорджа Клуни за терпение

На днях 42-летняя Амаль Клуни представила свою новую книгу «Право на справедливое судебное разбирательство в международном праве». Презентация прошла онлайн во время виртуальной конференции Международной ассоциации юристов. Рассказывая о работе над текстом, Амаль не забыла поблагодарить и своего мужа, 59-летнего Джорджа Клуни.

Амаль пошутила по поводу объема книги и того, как кропотливая работа повлияла на ее брак.

Я знаю, что этот процесс казался ему бесконечным. Тем более что я всегда была так уверена, что уже внесла финальные правки, а потом переписывала все снова и снова. Работа над книгой проходила во всех местах, где снимался Джордж, и на протяжении всего времени съемок,

— рассказала Амаль.

Амаль Клуни

Он был не только терпеливым, но и невероятно вдохновлял меня. Мне действительно уже не нужны доказательства того, что он замечательный, но это было одно из них,

— отметила правозащитница.

Джордж и Амаль Клуни

Я думаю, он сейчас смотрит эфир внизу на кухне, поэтому я просто хочу сказать ему спасибо. Со своей стороны я могу пообещать ради нашего брака, что больше никогда не буду так поступать,

— с улыбкой добавила супруга актера.

Напомним, что Джордж и Амаль женаты шесть лет, у них есть трехлетние близнецы Александр и Элла.

Коллеги Амаль также высоко оценили ее труд, охарактеризовав текст как «всеобъемлющий обзор международной правоприменительной практики по одному из наиболее спорных прав в мире: праву на справедливое судебное разбирательство».

Право на справедливое судебное разбирательство является основополагающим для демократии. Я уверена, вы заметили, что мир становится все более авторитарным, а авторитарные лидеры все чаще используют суды для укрепления своей власти. Судебная власть должна быть нашей лучшей защитой от злоупотреблений властью, но коррумпированные судьи также могут быть инструментом для подавления оппонентов и угнетения меньшинств,

— сказала Амаль.