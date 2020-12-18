38 штатов подали совместный антимонопольный иск против Google

Сразу 38 штатов подали в четверг совместный антимонопольный иск против компании Google, обвинив технологического гиганта в расширении своей монополии на рынке поисковых сайтов за счет «умных» аудиоколонок, телевизоров и автомобилей. Это третий по счету крупный иск против компании, поданный за последние месяцы.

Как говорится в сообщении генеральной прокуратуры Колорадо, штаты хотят присоединиться к федеральному иску против Google, который был подан Министерством юстиции в октябре.

В федеральном иске утверждается о договоренностях технологического гиганта с производителями телефонов, в том числе с компаниями Apple и Samsung, чтобы сделать Google поисковой системой по умолчанию. В Минюсте также считают, что Google использует свою операционную систему Android для того, чтобы заставить производителей устройств предварительно загружать поисковые приложения и другие продукты, производимые компанией.

16 декабря еще одна группа штатов во главе с Техасом подала другой иск против Google. Истцы утверждают, что Google причиняет вред конкурентам, совершая «вводящие в заблуждение действия» с использованием приложения для размещения контекстной рекламы Google Ads.

В последнем случае, как утверждают штаты, Google пытается использовать ограничительные соглашения для доминирования на рынке контекстной рекламы, используя для этого производимые компанией «умные» устройства – к примеру, аудиоколонки и голосовые помощники.

По данным CNET, на Google приходится около 90% поискового трафика в США, что позволяет компании генерировать годовую прибыль от продаж почти на 160 миллиардов долларов.

Компанию давно обвиняют в том, что она не позволяет конкурентам продвигать их собственные продукты, пользуясь своим положением монополиста на рынке. В новом иске утверждается, что Google делает то же самое с новыми устройствами, производимыми ее конкурентами, включая голосовые помощники.

«Google препятствует тому, чтобы конкуренты на рынке голосовых помощников могли связаться с потребителями через автомобили, которые станут важным способом выхода в Интернет в ближайшем будущем», — заявил генеральный прокурор Айовы Том Миллер.

В Google данный иск пока не прокомментировали.

Технологические гиганты в последнее время подвергаются усиливающимся атакам как со стороны демократов, так и республиканцев. С антимонопольными исками, помимо Google, также столкнулась компания Facebook Inc, владеющая крупнейшей в мире социальной сетью Фейсбук. «Рейтер» пишет, что эти иски стали «крупнейшими антимонопольными делами за последнее поколение».

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