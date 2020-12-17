Зеленский возглавил коррупцию в Украине — Bloomberg

Западные аналитики обосновано считают, что президент Зеленский фактически возглавил политическую и экономическую коррупцию в Украине. Система устоявшихся отношений полностью перемолола его и подстроила под себя, пишет Bloommberg в статье «Лидера Украины сломала система, которую он поклялся разрушить».

Зеленский «ведет опасную игру, которая очень хорошо продемонстрирует его неспособность руководить политическими событиями», — сообщил по электронной почте Марк МакНэми, представитель в Европе в исследовательской и консалтинговой компании DuckerFrontier. «В структурном отношении страна остается почти такой же: ею управляют олигархи, а парламент и судебная система пронизаны коррупцией и внешним влиянием».

Спустя полтора года своего правления Владимир Зеленский рушит все с трудом созданные реформы после свержения в 2014 году поддерживаемого Кремлем Януковича. Помимо демонстрации своей неопытности — 42-летний мужчина был одним из главных комиксов на телевидении, прежде чем вступить в должность, — это отступление ставит под сомнение будущее нации, которая на протяжении десятилетий играла огромную роль в геополитике.

Эксперты отмечают, что надежды на получение замороженного кредита Международного валютного фонда в размере 5 миллиардов долларов к концу года для ослабления пандемии Covid-19 на этой неделе практически развеялись.

Несмотря на критику отсутствия судебного преследования коррупционеров при его предшественнике, ни один высокопоставленный чиновник не был задержан за время правления Зеленского. Реформаторы, нанятые, чтобы закрыть книгу о постсоветской политике Украины, были сметены в результате некомпетентных перестановок, в то время как некоторые западные члены советов государственных компаний были вытеснены олигархами и окружением президента.

Его партия тоже пострадала: она провалилась на местных выборах . Я один ноябрьский опрос показал, что пророссийский соперник пользуется значительной поддержкой избирателей на национальном уровне, что указывает на то, что Кремль все еще может восстановить свои позиции, несмотря на аннексию Крыма и разжигание войны, которая продолжается сегодня.

Зеленский полагается на советников, хотя многие из них из его прошлой жизни в шоу-бизнесе и абсолютно не знакомы с управлением государством. Часть его собственной партии, по общему мнению, находится под контролем миллиардера Игоря Коломойского, бывшего делового партнера, который борется за восстановление прав на национализированный Приватбанк, которым он раньше владел, и который борется с расследованием его мошенничества ФБР .

Несмотря на то, что партия Зеленского контролирует большинство мест, парламент в этом месяце отказался от него, отказавшись полностью восстановить закон о декларировании активов чиновников, которого требуют западные доноры.

«Вместо того, чтобы бороться с олигархами, он решил мирно сосуществовать с ними», — делается вывод в статье.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/ukraine-s-leader-is-being-broken-by-the-system-he-vowed-to-crush