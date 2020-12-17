Задолго до нормализации: история связи «Моссада» и марокканских спецслужб

За объявлением о том, что Израиль и Марокко впервые установят официальные дипломатические отношения, скрывается почти шесть десятилетий тесного тайного сотрудничества между двумя странами в сфере разведки и военных вопросах. Об этом в «Нью-Йорк Таймс» рассказывает израильский журналист Ронен Бергман, автор книги по истории «Моссада».



Израиль помог Марокко получить оружие и оборудование для сбора разведданных и научил ими пользоваться, а также помог марокканским властям ликвидировать лидера оппозиции. Марокко, в свою очередь, помогло Израилю принять марокканских евреев, провести операцию против Усамы бен Ладена и даже шпионить за другими арабскими странами.

Тайные связи с Марокко – часть так называемой израильской «стратегии периферии»: установить контакты с мусульманскими странами, расположенными далеко от Израиля и не вовлеченными в палестино-израильский конфликт. Как это часто бывает, наличие общих врагов помогло скрепить эти узы.

Марокканско-израильские отношения частично обоснованы наличием большого количества в Марокко евреев, которые после создания Государства Израиль в 1948 году совершили алию, и теперь составляют одну из самых больших частей населения Израиля. Около миллиона израильтян являются выходцами из Марокко или их потомками, что обеспечивает глубокий и неизменный интерес к этой стране.

Когда Марокко обрело независимость от Франции в 1956 году, иммиграция евреев была запрещена. Израильская внешняя разведка «Моссад» помогало нелегальной эмиграции многих евреев. Однако в 1961 году один из кораблей, перевозящий мигрантов, затонул вместе с большинтсовм находившихся на борту людей, и операция была разоблачена.

Этот кризис в тайных отношениях Израиля и Марокко продолжался недолго: уже в следующем месяце к власти пришел новый марокканский король Хасан II, и Израиль предпринял весьма успешные усилия по налаживанию контакта с новым монархом. Израильские агенты встретились с лидером марокканской оппозиции Мехди Бен Баркой, который попросил помощи в свержении короля; вместо этого израильтяне рассказали Хасану о заговоре. Так началось плодотворное сотрудничество двух стран в области разведки.

Хасан II разрешил массовую эмиграцию евреев и позволил «Моссаду» открыть подразделение ​​в Марокко. Израиль предоставил оружие и обучил марокканцев пользоваться им; он поставлял технологии наблюдения и помогал организовывать марокканскую разведку. Страны начали делиться разведданными, собранными их шпионами, – сотрудничество, которое продлится десятилетиями.

Решающий момент наступил в 1965 году, когда в Касабланке прошел саммит Лиги арабских стран. Марокко разрешило «Моссаду» установить прослушивающие устройства в конференц-залах и даже личных апартаментах арабских лидеров в военачальников. Это подслушивание дало Израилю беспрецедентное понимание арабского мышления, возможностей и планов, которые оказались жизненно важными для «Моссада» и Армии обороны Израиля при подготовке к войне 1967 года.

«Эти записи, которые были поистине выдающимся достижением разведки, сформировали у нас ощущение того, что ЦАХАЛ может выиграть войну против Египта», – сказал в интервью 2016 года генерал Шломо Газит, который позже стал начальником военной разведки.

Как пишет Бергман в своей книге, буквально на следующий день после того, как израильтяне получили расшифровки аудиозаписей арабской конференции, один из руководителей марокканской разведки от лица короля потребовал ответной услуги: убийства оппозиционного лидера Мехди Бен Барки, который в то время жил в Женеве. Как утверждает Бергман, «Моссад» не убивал Бен Барку, но предоставил марокканским шпионам поддельные документы и конспиративные квартиры во Франции и помог заманить его в Париж. Там его похитили марокканцы и помогавшие им французы. Как пишет Бергман, «его пытали до смерти, а затем агенты «Моссада» помогли избавиться от тела, которое так и не было найдено». Похищение и убийство Бен Барки вызвало негодование французского президента Шарля де Голля и серьезно осложнило как франко-марокканские, так и франко-израильские отношения. Следствие по этому делу во Франции до сих пор не закрыто.

Десять лет спустя король Хасан и его правительство стали тайным каналом связи между Израилем и Египтом, а Марокко стало местом встреч между их официальными представителями в преддверии Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года и нормализации отношений между бывшими врагами. Позже Израиль помог убедить Соединенные Штаты оказать военную помощь Марокко.

В 1995 году марокканская разведка участвовала в плане «Моссада» по вербовке секретаря Усамы бен Ладена с целью найти и убить лидера «Аль-Каиды» – плана, который так и не удалось реализовать. Об этом Бергману рассказал бывший сотрудник «Моссада», который участвовал в обсуждении разведывательных операций и попросил не называть его имени.

В течение многих лет преемник Хасана II, король Мухаммед VI, пытался заручиться помощью Израиля, чтобы добиться согласия США на аннексию Марокко Западной Сахары. С 2006 года Серж Бардуго, лидер небольшой еврейской общины, остающейся в Марокко, участвовал в этих усилиях как представитель короля, встречаясь с израильскими официальными лицами и американскими еврейскими лидерами.

Иногда на эти встречи приходил Ясин Мансури, давний друг короля, возглавляющий агентство внешней разведки Марокко. Мансури, в свою очередь, встречался напрямую со своим израильским коллегой Йосси Коэном, главой «Моссада». Именно он провел переговоры, которые в конечном итоге привели к соглашению о формальной нормализации отношений между двумя государствами.

Александра Аппельберг, по материалам зарубежных СМИ