В США заявили, что «Северный поток-2» никогда не будет запущен

Газопровод «Северный поток-2» никогда не будет достроен, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз во время своего выступления на Атлантическом совете.

«По этому газопроводу никогда не пойдет газ», — подчеркнул Круз. По его мнению, к такому итогу приведут новые санкции США, направленные против строительства трубопровода.

Сенатор добавил, что санкции против компаний, которые могли бы обеспечить страховку и сертификацию газопровода, подготовлены «с хирургической точностью», чтобы «дать сигнал» международным инвесторам. По его словам, санкции уже одобрены обеими палатами конгресса и вступят в действие «в самом скором времени».

Также Круз подчеркнул, что МИД России, который сообщает о завершении строительства газопровода, «занимается дезинформацией».