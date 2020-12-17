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В Испании проголосовали за легализацию эвтаназии

Конгресс депутатов Испании, нижняя палата парламента страны, проголосовал за легализацию эвтаназии. Соответствующий законопроект поддержали 198 из 350 законодателей. Об этом сообщает El Pais.

Предполагается, что право самовольно расстаться с жизнью при помощи медиков получат смертельно больные пациенты, а также люди с неизлечимыми хроническими заболеваниями, приносящими им невыносимые психические или физические страдания.

Законопроект предполагает, что запрос на эвтаназию сможет подать совершеннолетний гражданин страны или человек с видом на жительство. От него потребуется подтвердить свое решение не менее четырех раз, и он будет иметь право в любой момент отозвать заявление или попросить об отсрочке. За каждым случаем будет следить специальная комиссия.

Проект пока что не принят — после принятия конгрессом депутатов его ожидает обсуждение в сенате, верхней палате испанского законодательного органа. Если он будет принят, то вступит в действие в первой половине 2021 года.

17 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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