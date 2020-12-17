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Умер мэр Харькова

Геннадий Кернес

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в окружении градоначальника.

Информацию подтвердил друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс. Он сообщил, что смерть наступила в ночь на 17 декабря. «Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма», — сказал Фукс.

11 декабря сообщалось, что состояние Кернеса резко ухудшилось: у него отказали почки.

Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. В середине сентября чиновника отправили на лечение в Берлин. Позже сообщалось, что анализ на коронавирус у мэра отрицательный.

Кернес был переизбран мэром города третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября.

17 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина
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