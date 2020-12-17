Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира » Украина закупит у Турции корветы класса «Ада» Украина закупит у Турции корветы класса «Ада». Новые корабли радикально увеличат боевую мощь украинского флота в целях обеспечения безопасности Черного и Азовского морей, пишет Naval News. Сумма контракта, количество корветов, сроки поставки не сообщаются. Отмечено, что контракт на закупку украинское министерство обороны заключило с турецкими оборонными компаниями в ходе визита руководителя турецкой оборонной промышленности Исмаила Демира в Украину. В состав украинских ВМС входит только один боевой корабль — фрегат «Гетман Сагайдачный», а также около 20 катеров, тральщиков и других судов, в том числе два американских патрульных катера, уточняет Newsru.co.il.

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