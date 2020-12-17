Ученые — в Антарктиде тотальные землетрясения

За три месяца в Антарктике было зафиксировано необычное явление — более 30 тысяч подземных толчков, следует из сообщения Национального сейсмологического центра Чили.

Как уточняется, сейсмическая активность регистрировалась в антарктическом проливе Брансфилда, где с конца августа произошло более 30 тысяч толчков, магнитуда которых составила от 0,9 до 5,6.

Как сообщает «Газета.Ru», наибольший период сейсмической активности был выявлен в сентябре. В этом месяце происходило около тысячи толчков в сутки. Ученые объясняют феномены совокупностью сложных тектонических процессов, происходящих в пределах относительно небольшой территории Антарктического полуострова.