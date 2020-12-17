«Ты не пройдешь» — звезда фильма «Властелин колец» привился от коронавируса

Вакцину от COVID-19 получил всемирно известный британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец». Об этом сообщил сайт BBC News.

Комментируя медпроцедуру, 81-летний артист сказал, что он находится в «эйфории» оттого, что может внести вклад в укрепление общественного здоровья. «Ты делаешь это не для себя, а для своего ближнего», — объяснил он.

Сэр Маккелен также связал свою долгую жизнь с тем, что ранее ему вводили вакцины против разных болезней.

В Великобритании в декабре стартовала массовая вакцинация. В целях защиты от коронавируса людей прививают совместной разработкой компаний Pfizer и BioNTech.

Добавим, на территории Евросоюза, из которого Британия вышла по итогам Brexit, вакцинация стартует с 27 по 29 декабря. По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 21 декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) планирует выдать вакцине Pfizer/BioNTech временное разрешение на использование.