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Twitter будет удалять дезинформацию про вакцины от коронавируса

Соцсеть Twitter намерена удалять сообщения с ложной информацией о вакцинах от коронавируса.

Как говорится в заявлении компании, в этот список войдут утверждения о том, что вакцины якобы используются «для контроля населения или причинения вреда», а также «антрипрививочные» высказывания, отрицание серьезности заболевания и слухи о негативных последствиях вакцинации. Такие твиты будут удаляться со следующей недели.

В настоящее время соцсеть удаляет твиты с ложными сообщеними о природе вируса и его распространении, о рисках для здоровья и ограничительных мерах.

Кроме того, с начала 2021 года Twitter будет помечать «спорные заявления, необоснованные слухи или неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах».

17 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, США
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