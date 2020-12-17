Twitter будет удалять дезинформацию про вакцины от коронавируса

Соцсеть Twitter намерена удалять сообщения с ложной информацией о вакцинах от коронавируса.

Как говорится в заявлении компании, в этот список войдут утверждения о том, что вакцины якобы используются «для контроля населения или причинения вреда», а также «антрипрививочные» высказывания, отрицание серьезности заболевания и слухи о негативных последствиях вакцинации. Такие твиты будут удаляться со следующей недели.

В настоящее время соцсеть удаляет твиты с ложными сообщеними о природе вируса и его распространении, о рисках для здоровья и ограничительных мерах.

Кроме того, с начала 2021 года Twitter будет помечать «спорные заявления, необоснованные слухи или неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах».