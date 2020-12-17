США сообщили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты в космосе Илон Маск в 2021 году начнет вставлять чипы в мозг — чтобы можно было видеть, говорить и двигаться » Суд Аргентины отложил кремацию Марадоны из-за многочисленных тестов на отцовство Суд в Аргентине постановил, что тело Диего Марадоны не может быть кремировано до тех пор, пока не будет проведен тест на отцовство на основании заявления 25-летней Магали Гил, которая считает, что является дочерью легендарного футболиста. Также есть и другие претенденты на отцовство, сообщают местные СМИ. Марадона умер 25 ноября в Буэнос-Айресе в результате остановки сердца, ему было 60 лет. В официальном браке с первой женой у Марадоны родились две дочери — Далма и Джианинна, сегодня им 33 и 31 год соответственно. После развода Марадона признал отцовство еще шестерых детей, младшему из которых сейчас 7 лет.

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