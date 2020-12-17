Стало известно, кто сыграет главную роль в биографическом фильме об Уитни Хьюстон

Британская актриса Наоми Аки, известная по роли Янны в ленте «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение», сыграет главную роль в биографическом фильме «I Wanna Dance With Somebody» о знаменитой певице Уитни Хьюстон, ушедшей из жизни в 2012 году.

Как сообщает Variety, актриса завершает переговоры с компанией Sony.

Режиссером проекта стала Стелла Мэги («Фотография»), а сценаристом — Энтони МакКартен, который написал историю для байопика о жизни Фредди Меркьюри — «Богемская рапсодия».

«Мы потратили много времени на изнурительные поиски актрисы, которая могла бы воплотить Хьюстон на экране. Наоми Аки впечатлила нас на всех этапах. Нас тронула ее способность создать образ мировой иконы музыки, при этом наделив человечностью ее жизнь за пределами сцены», — прокомментировала режиссер выбор актрисы на главную роль.

На широкие экраны байопик выйдет осенью 2022 года. Фильм сфокусируется на огромном музыкальном наследии певицы, но обещает не игнорировать ее трагическую смерть. Напомним, Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года накануне церемонии вручения премии «Грэмми». Она так и не смогла побороть наркотическую зависимость, которая преследовала ее всю жизнь после того, как на запрещенные вещества ее подсадил муж Бобби Браун. Он также регулярно поднимал на Хьюстон руку, изменял ей и имел множество проблем с законом.