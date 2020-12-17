США запустили спутник, который может смотреть сквозь стены

Американская компания Capella Space запустила платформу для государственных и частных клиентов, которая позволяет запрашивать спутниковые изображения любых частей света.

Особенность разработки компании заключается в том, что её спутник «видит» ночью, сквозь облака и даже сквозь стены некоторых зданий.

В отличие от многих других спутников для наблюдения, находящихся на орбите Земли, разработка Capella Space не использует привычные камеры. Вместо этого спутник Capella 2 оснастили радаром с синтезированной апертурой (РСА).

Он работает по тому же принципу, как дельфины или летучие мыши используют эхолокацию. Спутник направляет мощный 9,65-гигагерцовый радиосигнал в сторону цели, а потом собирает и интерпретирует данные, которые отразились обратно на орбиту. Поскольку спутник посылает собственный сигнал, а не улавливает свет, в некоторых случаях он может «просветить» даже сквозь стены зданий.

В Capella Space утверждают, что легче всего посмотреть сквозь небоскрёбы, которые выглядят на снимках как «призрачные грибы». На оригинальном изображении со спутника без сжатия можно увидеть даже происходящее в конкретных кабинетах, заявил гендиректор компании Пайам Баназаде.

Как пояснил глава Capella Space, в каждом снимке со спутника компании один пиксель представляет квадрат размером 50 на 50 сантиметров, в то время как другие подобные аппараты могут выдавать чёткость только пять на пять метров. При этом Capella может даже увеличить разрешение по мере запуска ещё шести спутников, но не сможет увеличить разрешение из-за американских законов.

Юридическое ограничение — единственное, что не позволяет компании снимать любое место, за которое заплатит клиент. «Технически, это можно сделать даже внутри дома», пояснил Баназаде.

Как пояснили в компании, обычные облака на частоте 9,65 ГГц становятся «невидимыми», но спутник может также пройти сквозь туман, дым или влагу. Аппарат также не зависит от времени суток и может делать снимки с одной и той же чёткостью как днём, так и ночью.

«Половина мира находится в ночи, а ещё в половине мира, в среднем, всегда облачно. Поэтому если сложить всё вместе, получается, что на 75% Земли в любое время либо облака, либо ночь, либо и то, и другое.» — Пайам Баназаде, гендиректор Capella Space.

В компании считают, что её клиентами может быть почти кто угодно. Правительственные агентства с помощью спутника компании могут проводить операции по спасению заложников или отслеживать активность в аэропорту. Например, благодаря Capella Space без проблем можно увидеть самолёты, стоящие в ангарах. Учёные могли бы отслеживать вырубку лесов в Амазонке, а инвесторы — следить за глобальной цепочкой поставок.

Как отметил Баназаде, технология открывает даже больше возможностей, если использовать несколько спутников. Например, если навести на одну цель два РСА-аппарата, то они смогут воссоздать цель в трёх измерениях с точностью до метров.

Так что скоро жить будет вот так: