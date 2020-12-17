США сообщили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты в космосе

Россия во вторник произвела испытательный пуск противоспутниковой ракеты, объявило в среду Космическое командование США.

По словам ведомства, на данный момент Россия испытала два вида космического оружия.

«Россия превращает космос в зону боевых действий, испытывая противоспутниковое оружие космического и наземного базирования, – заявил глава Космического командования генерал Джеймс Дикинсон. – Это противоречит заявлениям Москвы о том, что Россия стремится к предотвращению конфликтов в космосе».

Дикинсон добавил, что Москва пытается использовать в своих интересах зависимость США от систем космического базирования.

«Мы готовы и твердо намерены сдерживать агрессию и защищать нашу страну и наших союзников от враждебных действий в космосе», – добавил он.

По словам Космического командования, Россия завершила несколько испытаний наземной системы вооружения, «способной уничтожать спутники на низкой околоземной орбите».

«Если это оружие будет испытано на реальном спутнике или будет использоваться в боевых условиях, это приведет к образованию большого поля космических обломков, которое может поставить под угрозу коммерческие спутники и безвозвратно загрязнить космическое пространство», – предупредил Дикинсон.