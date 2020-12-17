США обвинили Москву в подрыве стабильности во многих странах



Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Кремль в подрыве стабильности в Сирии, Ливии и ряде других стран. Как отмечает Reuters, заявление стало ответом на наглую ложь главнаркодиллера Эрефии Лаврова о том, что Соединенные Штаты ведут политические игры в Средиземноморском регионе и затягивают назначение нового спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии.

«Прискорбно и неконструктивно, что г-н Лавров снова искажает факты и пытается переписать историю», — отметил Помпео в распространенном комментарии. Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон активно работает с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье для обеспечения большей стабильности, безопасности и процветания.

«Если кто и играет в политические игры и пытается тормозить прогресс в региональных конфликтах, то это Россия, действующая исключительно в собственных интересах и в ущерб региону», — подчеркнул Помпео. Его слова приводит «Голос Америки».



Среди прочего он заявил, что в Ливии «Москва продолжает нарушать эмбарго ООН на поставки оружия и разжигать конфликт руками подконтрольного ей военизированного формирования «Группа Вагнера».



По словам Майкла Помпео, «в Ливии Россия поддержала нападение на столицу Триполи, что привело к гибели мирных жителей и подорвало усилия ООН по установлению мира в стране». Россия также «заблокировала санкции Совета Безопасности в отношении Мохамеда аль-Кани и группировки «Каният», уличенной в многочисленных вопиющих нарушениях прав человека; печатала поддельные ливийские динары, тем самым дестабилизируя ливийскую экономику».

В то же время США выступают за формирование в Ливии «инклюзивного правительства, которое сможет обеспечить безопасность страны и удовлетворить экономические и гуманитарные потребности ливийского народа». С этой целью США совместно с партнерами по Совету Безопасности «работали над укреплением системы ООН» и созданием должности специального посланника ООН и дополнительного координатора Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в рамках продления мандата МООНПЛ на 2020 год. Россия и Китай стали единственными членами СБ ООН, воздержавшимися при голосовании по резолюции Совета Безопасности о продлении мандата МООНПЛ, подчеркнул Помпео.

Россия «продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и разжигания хаоса, конфликтов и раскола в странах по всему региону». «В Сирии Россия поддерживает режим Асада, чья война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и вынужденному перемещению половины населения. В 2018 году российские дипломаты были высланы из Греции в ответ на попытки помешать заключению Преспанского соглашения и вмешательство в дела греческой православной церкви. Состоятельные россияне, многие из которых связаны с Кремлем, отмывают миллиарды долларов через Республику Кипр и Мальту, вызывая искажения на внутренних рынках этих стран и распространяя коррупцию», — пояснил Помпео.