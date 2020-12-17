Disney опять перенесла премьеры марвеловских фильмов США запустили спутник, который может смотреть сквозь стены » Самые горячие киноленты по мнению пользователей Триллер 1992 года «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун в главной роли признали самым сексуальным фильмом эвер. Кроме него в рейтинг, составленный платформой OnBuy на основе оценок киноманов, вошли еще 12 лент. В каждой из них есть пикантные сцены, что вошли в историю. 13 самых сексуальных фильмов в истории кино: «Основной инстинкт»;

«50 оттенков серого»;

«Жизнь Адель»;

«С широко закрытыми глазами»;

«Жестокие игры»;

«Связанная»;

«Красота по-американски»;

«Секретарша»;

«Секс по дружбе»;

«Больше, чем секс»;

«Непристойное предложение»;

«Скандальный дневник»;

«Вики Кристина Барселона«.

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