Самые горячие киноленты по мнению пользователей

Триллер 1992 года «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун в главной роли признали самым сексуальным фильмом эвер. Кроме него в рейтинг, составленный платформой OnBuy на основе оценок киноманов, вошли еще 12 лент. В каждой из них есть пикантные сцены, что вошли в историю.
13 самых сексуальных фильмов в истории кино:
«Основной инстинкт»;
«50 оттенков серого»;
«Жизнь Адель»;
«С широко закрытыми глазами»;
«Жестокие игры»;
«Связанная»;
«Красота по-американски»;
«Секретарша»;
«Секс по дружбе»;
«Больше, чем секс»;
«Непристойное предложение»;
«Скандальный дневник»;
«Вики Кристина Барселона«.
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