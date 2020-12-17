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Самые горячие киноленты по мнению пользователей

Горячие ленты по мнению пользователей

Триллер 1992 года «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун в главной роли признали самым сексуальным фильмом эвер. Кроме него в рейтинг, составленный платформой OnBuy на основе оценок киноманов, вошли еще 12 лент. В каждой из них есть пикантные сцены, что вошли в историю.

13 самых сексуальных фильмов в истории кино:

«Основной инстинкт»;
«50 оттенков серого»;
«Жизнь Адель»;
«С широко закрытыми глазами»;
«Жестокие игры»;
«Связанная»;
«Красота по-американски»;
«Секретарша»;
«Секс по дружбе»;
«Больше, чем секс»;
«Непристойное предложение»;
«Скандальный дневник»;
«Вики Кристина Барселона«.

17 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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