Романтические фильмы 2020 года — что посмотреть В предпраздничное время киноманам точно захочется посмотреть фильм, в котором «все жили долго и счастливо». И 2020 год отметился романтическими лентами, которые помогут провести атмосферный вечер. О первой школьной любви или о случайной встрече, которая изменит всю жизнь героев – выбирайте в нашей подборке идеальную романтическую ленту на вечер. «Фотография»

Оригинальное название – The Photograph

Дата премьеры – 14 февраля 2020

Рейтинг IMDb – 6,0 Романтическая драма «Фотография» рассказывает о девушке Мэй, которая переживает внезапную смерть матери Кристин. Долгое время она была обижена на родственницу, поэтому ее смерть оставила немало загадок. В частности, Мэй придется разобраться, почему мама передала ей фотографию и что она значит. И на пути к разгадке тайн главная героиня найдет любовь своей жизни. «Эмма»

Оригинальное название – Emma

Дата премьеры – 18 марта 2020

Рейтинг IMDb – 6,7 Киноманы, которые в восторге от романов Джейн Остин, сделали фильм «Эмма» одной из самых громких премьер 2020 года. Лента рассказывает о девушке Эмме, которая охотно помогает наладить другим личную жизнь. А вот сама героиня горячо влюблена в мистера Найтли. Немалое внимание привлекло не только изображение консервативных отношений, но и актерский состав. Кроме звезды «Короны» Джоша О’Коннора, в фильме «Эмма» сыграла Аня Тейлор-Джой, которая получила бешеную популярность после выхода на экраны сериала «Ход королевы». «Всем парням: P.S. Я люблю тебя»

Оригинальное название – To All the Boys: PS I Still Love You

Дата премьеры – 12 февраля 2020

Рейтинг IMDb – 6,0 Это продолжение одной из самых популярных мелодрам Netflix. В первой части фильма старшеклассница Лара Джин пишет любовные письма парням, в которых влюблена. Все послания она хранит под кроватью. Но что, если письма дошли до адресатов? Это зрители и увидят в новой романтической ленте. По сюжету, Лара начнет строить отношения с парнем ее мечты, но неожиданно в ее жизни появится еще один привлекательный адресат. Фильм понравится киноманам, которые любят классические романтические истории Голливуда, ведь в картине будут эффектные сцены свиданий, романтических приключениях героев и драма. Подобными также являются комедии «Будка поцелуев» и «Лучшее свидание», которые стали настоящими хитами Netflix. «Все радостные места»

Оригинальное название – All the Bright Places

Дата премьеры – 28 февраля 2020

Рейтинг IMDb – 6,5 Вайолет и Теодор случайно встретили друг друга и понимают, что у них много общего. У каждого из них есть эмоциональные шрамы, которые не дают им двигаться дальше. Поэтому вместе главные герои убедятся, что даже незначительные места на их пути являются особыми и могут принести счастье, к которому все так стремятся. «Верю в любовь»

Оригинальное название – I Still Believe

Дата премьеры – 13 марта 2020

Рейтинг IMDb – 6,5 А вот на создание романтической мелодрамы «Верю в любовь» представителей Голливуда вдохновила реальная история певца Джереми Кемпа. В 2000 году он женился на девушке Мелиссе, зная, что она смертельно больна. История их любви сможет растрогать каждого. «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Оригинальное название – Palm Springs

Дата премьеры – 13 августа 2020

Рейтинг IMDb – 7,4 Немалого успеха в сети получила комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс». Лента рассказывает о Найлзе, который приехал на свадьбу из-за своей надоедливой девушки. Там он попадает в петлю времени и с тех пор переживает день свадьбы бесконечное количество раз. И когда фантазия Найлза еще не иссякла, к нему присоединяется сестра невесты Сара. Теперь у этой парочки – вечное лето в Палм-Спрингс и возможность делать все, что угодно. «Холли остается ночевать»

Оригинальное название – Holly Slept Over

Дата премьеры – 3 марта 2020

Рейтинг IMDb – 5,5 Лента с юмором показывает типичные проблемы каждой супружеской пары. Когда у пары угасает искра, ниоткуда добавляются и другие проблемы. Так случилось и у главных героев, которые взяли к себе пожить подругу Холли. Но, возможно, она поможет парочке взбудоражить чувства и взглянуть на все проблемы под другим углом. «Высокая нота»

Оригинальное название – The High Note

Дата премьеры – 29 мая 2020

Рейтинг IMDb – 6,3 Фильм расскажет о мире шоу-бизнеса, ведь главная героиня – ассистентка популярной певицы Грейс Дэвис. И хотя эта работа была для Мэгги мечтой, со временем она начинает задумываться, что хочет большего. Имея задатки менеджера, она берется продюсировать талантливого, но малоизвестного артиста Дэвида. Ежедневное общение неожиданно разжигает чувства главных героев. «10 свиданий»

Оригинальное название – 10 Things We Should Do Before We Break Up

Дата премьеры – 21 февраля 2020

Рейтинг IMDb – 4,7 Одинокая мама двоих детей Эбигейл пытается поверить в любовь и найти себе мужа. В баре она знакомится с Беном. После великолепной ночи главная героиня узнает, что тот не хочет иметь детей и не ищет серьезные отношения. Но уже поздно: Эбигейл забеременела. Чтобы понять, что делать дальше, главные герои выделяют всего 10 свиданий, за которые должны узнать друг друга. «Опасный элемент»

Оригинальное название – Radioactive

Дата премьеры – 12 ноября 2020

Рейтинг IMDb – 6,2 Эта лента ярко выделяется в подборке романтических фильмов 2020 года. Все потому, что здесь рассказывается о жизни знаменитой супружеской пары ученых – Марии и Пьера Кюри. Крепкие отношения, поддержка и уважение друг к другу, идеальное взаимопонимание только подогревают успех их работы. Ученые делают сенсационные открытия, ставя под угрозу собственные жизни. На самом деле сила любви в этой ленте показана на уровне гениальности персонажей. Поэтому если вы хотите посмотреть фильм, который заставит задуматься, тогда «Опасный элемент» идеально подойдет для этого.

