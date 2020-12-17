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Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте организации.

Помимо главы государства, запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы. Кроме того, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

Однако запрет предусматривает исключения. Лицо из стоп-листа может посетить соревнования, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир, а также если оно является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК). Кроме того, запрет не распространяется на спортсменов и членов их команд.

17 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия
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