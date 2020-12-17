Программа «Острова туризма» продлена еще на месяц – до 16 января

Решение о продлении программы «Острова туризма» было принято на заседании комиссии министров по борьбе с последствиями коронавируса. Теперь она будет длиться до 16 января в Эйлате и Мертвого моря.

Согласно концепции программы «Острова туризма» после прохождения КПП въезд на территории разрешен гражданам Израиля, которые имеют на руках отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, сделанный не ранее 72 часов до попадания в туристические регионы. Это позволит быстрее восстановить отрасль туризма, которая понесла существенные потери в связи с введением карантинных мер.

Систем проверки и контроля непосредственно на въезде в регионы будет сразу две. Первая предназначена для гостей региона, тогда как вторая будет использована исключительно для персонала, работающего в сфере обслуживания. Сотрудники получат право на приоритетное медицинское обследование. Гостиницам и отелям на законодательном уровне запрещено принимать гостей, которые не имеют документально подтверждения отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Это обеспечит двухуровневую проверку.

Планируется, что тесты не придется сдавать детям, относящимся к определенным возрастным категориям. Но уточнение этого нюанса пока еще не было обнародовано, поэтому на них распространяются правила, актуальные и непосредственно для взрослых.

Всего в районе Мертвого моря планируется открыть около 70% номерного фонда гостиниц. Это примерно 2800 комнат для гостей. Большинство гостиниц откроется уже к концу этой недели, остальные в начале следующей. Хостелы, где используются гостями общие душевые, пока будут оставаться закрытыми.

Существенным толчком для развития отрасли туризма в Израиле могла бы стать отмена запретов на азартные игры. На данный момент гражданам страны и приезжим гостям приходится довольствоваться только онлайн-казино ввиду отсутствия стационарных. Список самых популярных из них, представленный тут, регулярно обновляется экспертами. Они вносят изменения с учетом отзывов игроков, честности заведений и регулярности выплат выигрышей.