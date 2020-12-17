Под санкции ЕС попали глава телерадиовещания Беларуси и еще 28 чиновников

В новом санкционном списке Евросоюза против Белоруссии оказался глава Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также бывший глава минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Всего в списке — 29 белорусских чиновников и семь юрлиц. В том числе под ограничения попали компания «Белтехэкспорт», Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis.

Фигуранты списка обвиняются в фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста.

Это третий санкционный пакет Евросоюза в отношении Белоруссии. Он опубликован 17 декабря — в этот же день документ вступит в силу. Ранее ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении представителей белорусских властей. Ограничения связаны с итогами августовских выборов президента и силовым разгоном протестов в стране. Под санкции попали 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе президент Александр Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии с августа не стихают протесты из-за итогов президентских выборов, на которых Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН. Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращаются до сих пор.