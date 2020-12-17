Пит Дэвидсон снова сделал предложение Ариане

Одна из фанаток актера выложила видео в TikTok, написав:
«Меня тоже зовут Ариана»,
– конечно, с намеком на бывшую Дэвидсона.
Актер решил с юмором подойти к этому высказыванию:
«Ой, привет! А давай поженимся»,
– в шутку предложил Пит.
Но для поклонников эта фраза стала своеобразным знаком: кажется, актер все еще не отошел от разрыва с Арианой Гранде, которая неожиданно приняла решение разойтись со своим женихом. И теперь каждая девушка, которая носит ее имя, напоминает Дэвидсону о его разбитом сердце.
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