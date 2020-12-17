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Пит Дэвидсон снова сделал предложение Ариане

Пит Дэвидсон (Pete Davidson) и Ариана Гранде (Ariana Grande) разорвали свои отношения много месяцев назад, но актер до сих пор не может забыть свою бывшую девушку, которая приняла решение о расставании. Несколько дней назад Пит решил устроить день общения с поклонниками (так называемую ‘fan night’) и чуть не женился.

Одна из фанаток актера выложила видео в TikTok, написав:

«Меня тоже зовут Ариана»,

– конечно, с намеком на бывшую Дэвидсона.

Актер решил с юмором подойти к этому высказыванию:

«Ой, привет! А давай поженимся»,

– в шутку предложил Пит.

Но для поклонников эта фраза стала своеобразным знаком: кажется, актер все еще не отошел от разрыва с Арианой Гранде, которая неожиданно приняла решение разойтись со своим женихом. И теперь каждая девушка, которая носит ее имя, напоминает Дэвидсону о его разбитом сердце.

17 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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