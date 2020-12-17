Boeing и ВМС США испытали беспилотный самолет-заправщик Бритни Спирс отстригла длинные волосы » Пит Дэвидсон снова сделал предложение Ариане Одна из фанаток актера выложила видео в TikTok, написав: «Меня тоже зовут Ариана», – конечно, с намеком на бывшую Дэвидсона. Актер решил с юмором подойти к этому высказыванию: «Ой, привет! А давай поженимся», – в шутку предложил Пит. Но для поклонников эта фраза стала своеобразным знаком: кажется, актер все еще не отошел от разрыва с Арианой Гранде, которая неожиданно приняла решение разойтись со своим женихом. И теперь каждая девушка, которая носит ее имя, напоминает Дэвидсону о его разбитом сердце.

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