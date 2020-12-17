Пентагон испытал гиперзвуковой прямоточный двигатель

Исследовательская лаборатория ВВС США в ноябре 2020 года провела испытания перспективного гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Как сообщает Flightglobal, испытания двигательной установки, разработанной американской компанией Aerojet Rocketdyne, проводились в Инженерно-техническом комплексе авиабазы «Арнольд» в Теннесси.

Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель отличается от обычных сверхзвуковым горением топлива в камере сгорания. Воздух для процесса горения подается в камеру прямотоком без использования дополнительных компрессоров. В полете набегающий поток воздуха попадает в воздухозаборник, затем в сужающуюся компрессорную камеру, а после этого — в камеру сгорания.

Двигатели такого типа способны работать при скорости полета не менее 4-5 чисел Маха. Считается, что верхний предел скорости гиперзвукового двигателя составляет около 24 чисел Маха. Для более быстрого полета установке потребуется впрыск дополнительного окислителя.

Гиперзвуковой двигатель, разработанный Aerojet Rocketdyne, имеет в длину 5,5 метра. Во время испытаний силовая установка смогла развить тягу в 57,9 килоньютона. Проверки проводились при скоростях воздушного потока с разными числами Маха. Состоявшиеся проверки признаны полностью успешными. Военные охарактеризовали проведенные испытания как «рекордные». Другие подробности о проведенных проверках не раскрываются.