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Пашинян сделает объявление об отставке в новогоднем послании

31 декабря слухи об отставке главы правительства Армении Никола Пашиняна якобы станут реальностью. По информации газеты «Грапарак», политик может объявить, что покинет пост, в новогоднем послании.

Ранее канцелярии премьер-министра пришлось опровергать сообщения российских телеграм-каналов и СМИ о том, что Пашинян подал в отставку.

Армянская общественность бурлит из-за итогов завершения войны в Карабахе, так как Ереван утратил контроль над частью территорий непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — они перешли к Азербайджану. Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в капитуляции, начались митинги с требованиями его отставки. С 22 декабря противники премьера намереваются проводить всеобщую забастовку с целью смены правительства.

17 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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