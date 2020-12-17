Пашинян сделает объявление об отставке в новогоднем послании

31 декабря слухи об отставке главы правительства Армении Никола Пашиняна якобы станут реальностью. По информации газеты «Грапарак», политик может объявить, что покинет пост, в новогоднем послании.
Ранее канцелярии премьер-министра пришлось опровергать сообщения российских телеграм-каналов и СМИ о том, что Пашинян подал в отставку.
Армянская общественность бурлит из-за итогов завершения войны в Карабахе, так как Ереван утратил контроль над частью территорий непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — они перешли к Азербайджану. Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в капитуляции, начались митинги с требованиями его отставки. С 22 декабря противники премьера намереваются проводить всеобщую забастовку с целью смены правительства.
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