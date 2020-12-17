Новые испытания доказали: израильские «Стрела», «Праща» и «Купол» сбивают все, что летит



Сотрудники Управления «Хома» при Минобороны совместно с американским Управлением по противоракетной обороне успешно завершили серию испытаний комплекса «Волшебная палочка» (он же «Праща Давида» в англоязычной версии).

В этой серии проверялась эффективность «Пращи» против баллистических и крылатых ракет.

Испытания проводились с участием государственного оборонного предприятия «Рафаэль» на полигоне в центральной части страны, при поддержке ВВС и морфлота.

Как отмечают в Минобороны, успех этих испытаний – важная веха в укреплении оперативных возможностей Израиля при обороне как от нынешних, так и от будущих угроз.

«Волшебная палочка» испытывалась в модернизированной версии. Испытания включали несколько сценариев, наиболее вероятных при нынешних или будущих вооруженных конфликтах в нашем регионе.

В ходе испытаний была продемонстрирована и способность другой израильской системы ПРО – «Железного купола» – сбивать вражеские крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.



Напомним, что израильская многослойная система противоракетной обороны включает комплексы «Хец», «Волшебную палочку» и «Железный купол». Все они работают на своем уровне. «Хец» предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, «Палочка», она же «Праща» – для крупных ракет меньшей дальности, «Железный купол» – для мелких локальных воздушных угроз. При этом «смежные системы» в определенной степени взаимозаменяемы.

Главный разработчик «Волшебной палочки» – израильское государственное оборонное предприятие «Рафаэль», работающее совместно с американской фирмой «Рэйтион». За радарную часть отвечает «Альта» – подразделение израильского Авиапромышленного концерна.

Министр обороны Биньямин Ганц лично присутствовал при испытаниях и наблюдал за одним из «перехватов»: «Я очень рад успеху испытаний, на которых впервые отрабатывался комплексный многослойный перехват силами всех израильских противоракетных систем. Это одна из самых передовых оборонных стратегий во всем мире, дающая стране защиту как от близких, так и от далеких военных угроз».



Начальник Управления «Хома» особенно отметил «скомбинированность» всех трех слоев израильской противовоздушной обороны, обмен информацией между ними и скоординированные действия, намного увеличивающие эффективность в противостоянии ракетным и прочим «беспилотным» угрозам.

https://www.9tv.co.il/item/22469