Модель показала новую стрижку и напомнила фанатам героиню сериала из 90-х

Американская модель, телеведущая Крисси Тайген (Chrissy Teigen) показала новую прическу, которая напомнила ее фанатам героиню культового сериала. На соответствующие обсуждения в соцсетях обратили внимание Page Six.

В своем Instagram-аккаунте 35-летняя знаменитость разместила короткий ролик, на котором запечатлела перемены во внешности: она добавила к темно-русым волосам светлые пряди, отстригла их общую длину до уровня плеч, а также сделала челку, обрамляющую лицо. «Новая прическа, кто это, я, очевидно, не понимаю», — подписала Тайген пост, который набрал более 254 тысяч лайков.

Поклонники модели принялись сравнивать ее с Рейчел Грин (Rachel Green) из сериала «Друзья», который был особенно популярен в 90-х годах. «Стиль Рейчел Грин! Мне нравится!», «Прямо Рейчел образца 2020 года», «Рейчел неподвластна времени. Ты выглядишь отлично», «Кажется, Рейчел вернулась» — писали они в комментариях.

В июле прическа героини из сериала «Друзья» стала новым модным трендом. Речь идет о стрижке боб с прямыми удлиненными прядями у лица, как у персонажа Рэйчел Грин, роль которой исполнила актриса Дженнифер Энистон. Британский стилист Джордж Нортвуд добавил, что популярностью у девушек пользуется естественный цвет волос.