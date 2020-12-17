Король Швеции признал неудачной стратегию страны по борьбе с коронавирусом

Король Швеции Карл XVI Густав признал, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживалась страна, была неудачной. Его слова приводит Financial Times.

«Я думаю, что мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно», — сказал Карл Густав в ежегодном обращении к шведам.

По его словам, отказ от жестких мер привел в Швеции к большему, чем у соседей, количеству умерших от инфекции.

Швеция не вводила жесткий карантин на пике эпидемии COVID-19. В частности, в стране не закрывали школы, рестораны и спортивные залы.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 декабря, в Швеции зарегистрировали 357,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за время эпидемии 9893 человека.

Для сравнения, в Дании зафиксировали 124 тысячи случаев заболевания, умерли, по официальным данным, 992 человека. В Норвегии зарегистрировано 42,3 тысячи случаев, из них смертельных — 402.