Илон Маск вспомнил о транслюдях

49-летний миллиардер, изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск отличается свободными взглядами на жизнь и не привык мыслить стереотипами. Об этом говорит даже тот факт, что своего родившегося в мае сына они с возлюбленной Граймс назвали необычным именем X Æ A-12, вложив в это особый смысл.

Илон Маск

На днях в твиттере миллиардер сделал довольно неожиданное заявление. В ответ на пост о статье научного издания CleanTechnica, в котором речь шла об использовании абстрактных местоимений в отношении небинарных людей, Маск выступил категорически против.

Я полностью поддерживаю транс-людей, но все эти обезличенные местоимения кажутся мне эстетическим кошмаром,

— написал Илон.

Многие интернет-пользователи точку зрения Маска не разделили и сразу же припомнили бизнесмену, что в качестве имени для своего новорожденного сына он и вовсе выбрал труднопроизносимую и мало кому понятную конструкцию с использованием лигатуры и цифр.

Вы назвали своего ребенка X Æ A-12 и после этого называете местоимения кошмаром?

Назвал своего ребенка X Æ A-12, но при этом считает, что использовать местоимение «они» в отношении транс-людей — это проблема. Илон Маск называет своего сына X Æ A-12, а потом считает, что люди, использующие абстрактные местоимения, пересекли черту, — высказались пользователи твиттера.

Напомним, что сын Илона Маска и его возлюбленной Граймс появился на свет в мае этого года. Они назвали его X Æ A-12, однако позже паре пришлось немного изменить имя малыша (теперь его зовут X Æ A-XII) из-за того, что законы штата Калифорния запрещают использование арабских цифр в именах. Еще до появления малыша на свет молодые родители заявили, что они собираются воспитывать его в гендерно нейтральной среде и позволят самостоятельно выбрать себе пол.