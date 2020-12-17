Илон Маск в 2021 году начнет вставлять чипы в мозг — чтобы можно было видеть, говорить и двигаться

Всемирно известный изобретатель, бизнесмен, основатель компаний-гигантов Tesla и SpaceX Илон Маск обрадовал человечество весьма амбициозными планами. Илон заявил, что его компания Neuralink в скором времени планирует внедрить в человеческий мозг чип, способный вернуть потерянные вследствие болезни функции. Источник: американское издание businessinsider.



Илон Маск заявил, что команда, работающая в его стартапе, уже близка к завершению подготовки к тестированию интерфейса «мозг-компьютер» на людях. Если все пойдет по плану и чудо-чип оправдает надежды изобретателей, уже в этом году компания Маска начнет вживлять в мозг больных людей специальный микро-имплант. По словам миллиардера, это устройство способно будет дать шанс на полноценную жизнь людям, которые из-за травм мозга потеряли способность видеть, говорить и двигаться.

Чип будет предназначен для тех, кто перенес инсульты или другие механические травмы головы, при которых пострадал мозг. В интервью Маск рассказал, что идею подавать гибкие нити электродов в мозг начали воплощать в его компании еще прошлым летом. Теперь разработан имплант, который по размеру не более 2,5 сантиметров. Чтобы его внедрить в мозг больного человека потребуется трепанация черепа с удалением небольшого фрагмента кости. По словам Маска, риск отторжения данного чипа – минимален.

Владелец компании Neuralink рассказал, что он ставит перед собой грандиозные цели и хочет добиться того, чтобы люди не отставали от созданного ими же искусственного интеллекта. Чтобы могли восстановиться после тяжелых заболеваний и счастливо жить. Среди задумок Маска – соединить человеческий мозг и искусственный интеллект. Пока что компания Neuralink проводит тестирование своей системы на крысах. К чипу подсоединен кабель, но в скором времени его сделают беспроводным. Он будет считывать импульсы мозга по подобию Wi-Fi-сигнала.